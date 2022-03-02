據美國Axios網站報導，根據烏克蘭戰略通信和信息安全中心（SPRAVDI）的社交平台發布，烏克蘭國家安全和國防委員會主席丹尼洛夫在3月1日的簡報會上聲稱，烏克蘭軍隊挫敗了一場針對該國總統澤倫斯基的暗殺圖謀。

根據丹尼洛夫的說法，一支名為Kadyrovites的車臣精銳特種部隊一直在幕後策劃暗殺澤倫斯基，但計畫隨後被挫敗。他說：「我們很清楚，直接由Kadyrovites發起的這個特別行動是為了除掉我們的總統。」

丹尼洛夫還宣稱，是不支持對烏克蘭採取軍事行動的俄羅斯聯邦安全局（FSB）人員向烏克蘭方面洩露了這一場暗殺圖謀。

參與暗殺的Kadyrovites部隊最終被一分為二，一部分在戈斯托梅利（基輔州西北城鎮）被消滅，另一部分「處於炮火下」。

報道稱，自從俄羅斯開始對烏爾蘭東部地區開展特別軍事行動，澤倫斯基就聲稱，他將成為刺殺的「頭號目標」。上週四他還警告說俄羅斯「破壞組織」已經進入基輔並正在尋找他和他的家人。