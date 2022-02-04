大年初四新竹地區相當不平靜，從今天(4)日上午10點44分起，至下午15點42分，已經連續發生8起小區域有感地震，最大震度在竹東4級，許多民眾表示搖晃有感。中央氣象局表示，如此頻繁相當少見，假如一天超過15到20起，不排除中大型地震將隨之而來，氣象局將嚴密監測。

從今天(4)日上午10點44分起，至下午15點42分，新竹已連續發生8起小區域地震。(圖/氣象局)

根據中央氣象局地震測報中心資訊，最新一起芮氏規模3.4的地震發生在下午15點42分，震央在新竹縣峨眉鄉，地震深度5.6公里，新竹縣地區最大震度3級，新竹市2級，苗栗縣2級。

此外，從上午10點44分起，至下午15點28分，新竹縣共陸續發生7起小區域淺層地震，規模2.4至3.7，震央都在新竹縣峨眉鄉，地震深度5.1至9.6公里。

其中最大震度達4級的地震，發生在下午14點50分，規模3.7，地震深度5.1公里，新竹縣竹東最大震度4級，峨嵋、關西3級，苗栗縣、新竹市2級，桃園市、宜蘭縣1級。

其中最大震度達4級的地震，發生在下午14點50分，規模3.7，地震深度5.1公里，新竹縣竹東最大震度4級。(圖/氣象局)

除了新竹縣以外，上午9點31分，還有一起地震在嘉義，規模3.4，震央在嘉義縣中埔鄉，地震深度6.5公里，嘉義市地區最大震度2級，嘉義縣1級。

新竹縣峨眉鄉今(4)日已出現8起小區域淺層地震，地震深度均低於10公里，根據地震測報中心自1973年至2022年統計，震央半徑15公里之內約有62筆規模3到4地震，其中3筆大於規模4，深度介於5到15公里之間，相當淺層。

地震測報中心主任陳國昌受訪表示，該震央平時很少發生地震，平均1到2年才會有1起規模3到4地震，這次發生這麼多並不尋常，代表地層有持續破裂的情況發生，是否會引起斷層錯動需要密切注意。

陳國昌說，上次該區域出現的群震就是和新城斷層有關，這次密集的地震也不排除和斷層有關，但需要地調所來確認才能得知，以目前來看一天8到9起還不算多，但如果密集的地震繼續發生，假如一天超過15到20起，不排除會有中大型規模地震隨之而來，需要密切留意。

氣象局長鄭明典稍早也在臉書驚訝表示「連續幾次了！」網友也紛紛在底下留言「我現在人在峨眉古厝，很有感，上下搖」、「又震啦」、「一直搖耶，新竹超有感」、「越來越頻繁了」、「真的震不停」，除了當地民眾大喊搖不停，也有台北民眾說「雖然台北無感，但看著留言，也覺得不安與擔心」。