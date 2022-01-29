連假首日國1五股段2車相撞「車頭凹陷」 南下回堵2公里 12:512022/01/29 中時 葉書宏 、中時新聞網、 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道1號南下約34公里處即發生兩車車禍，由於撞擊力道想當大，車頭凹陷毀損，警方已派員前往處理，車潮回堵約2公里。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1五股段連假首日發生2車相撞車禍。（記者爆料網照片） 春節連假第一天，交通部長王國材今（29日）上午10時許前往高速公路局北區交通控制中心視察國道春節疏運情況，豈料2小時後國道1號南下約34公里處即發生兩車車禍，由於撞擊力道想當大，車頭凹陷毀損，警方已派員前往處理，車潮回堵約2公里。 據悉，兩輛汽車疑因未保持安全距離發生事故，事故造成國道1號南下五股交流道到高公局交流道回堵約2公里，警方已到場排除事故並疏導交通。 台66線觀音段全線高架化增3匝道 力拚2028完工 春節連假交通疏導 國3西濱匝道封閉及台61線苗栗段封閉5處路口 #回堵 #公里 #春節連假 #國1 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節連假國道車潮湧現 明日午前這5大地雷區最塞 19:122022/01/28 生活 國道車潮湧現 初三初四北返塞到半夜 04:102022/01/29 社會新聞 協助處理車禍 熱心男刮刮樂中百萬 04:102022/01/29 地方新聞 疫情嚴峻改往山裡跑 太魯閣登山申請件數比去年多 14:132022/01/27 生活 9天春節連假將開跑！24處易壅塞路段一次看 10:402022/01/27 生活 春節連假防疫3大指引出爐 指揮中心：親友聚餐人數要控制 14:152022/01/27 生活 春節連假天氣全攻略 這2天最冷 一張圖看降雨熱區 22:092022/01/27 生活 《金融股》春節連假 統一證複委託交易不打烊 12:502022/01/27 財經 春節連假首日國道交通狀況良好 王國材分析2原因 11:122022/01/29 生活 抗疫! 飯店百貨餐廳春節內用外帶齊攻 04:102022/01/28 產業特刊 美實驗用獼猴趁車禍逃脫 路人幫忙後疑染病 19:142022/01/27 國際 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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