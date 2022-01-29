國1五股段連假首日發生2車相撞車禍。（記者爆料網照片）

春節連假第一天，交通部長王國材今（29日）上午10時許前往高速公路局北區交通控制中心視察國道春節疏運情況，豈料2小時後國道1號南下約34公里處即發生兩車車禍，由於撞擊力道想當大，車頭凹陷毀損，警方已派員前往處理，車潮回堵約2公里。

據悉，兩輛汽車疑因未保持安全距離發生事故，事故造成國道1號南下五股交流道到高公局交流道回堵約2公里，警方已到場排除事故並疏導交通。