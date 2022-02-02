今是大年初二，儘管宜蘭飄著細雨，不少民眾仍趕著回娘家，國道5號上午6時陸續湧現南下車潮，車多緩行，直到中午才緩解。另，雪隧27.3公里處內側北上車道，上午近11時發生一起小客車追撞事故，造成後方一度回堵，所幸無人受傷，並於16分鐘後狀況排除，恢復通行。

高公局坪林行控中心指出，今天初二南下車潮約在清晨5時45分逐漸出現，不過到中午為止，雪隧南下車速均能保持在60公里許，堪稱順暢。北上路段則在上午9時到10時陸續湧現車潮，上午11時啟動北向主線及頭城匝道儀控，雪隧北上車速上午也能維持在40公里至60公里間。

不過，雪隧今上午卻發生一起交通事故，雪隧北上27.3公里處，上午10時50分有4輛小客車不慎追撞，所幸沒有人受傷，但一度造成後方交通嚴重回堵，直到上午11時6分許才排除。

李先生與家人今從宜蘭駕車到台北，準備陪妻子回娘家，卻被塞在車陣當中，十分無奈，他說，原本都穩穩的開，直到準備進入雪隧前突然塞車，動彈不得，直到看到CMS顯示的路況資訊，才知道前方發生交通事故，約塞近20分鐘許，不過進入雪隧後，就十分順暢。

此外，高公局坪林行控中心提醒，今年農曆春節初一到初三清晨零時到中午12時，國5將實施石碇、坪林南向入口封閉措施，請用路人多留意。