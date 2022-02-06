今（6）日是大年初六，也是春節9天連假的最後一天。高公局表示截至上午11點，國道全線交通量25.3百萬車公里，預估今日交通量100百萬車公里，上午國道全線路況大致正常。不過國1、國3共發生3件小客車自撞或追撞事故。

今日8點25分國1高架南向46.2公里發生2小客車追撞事故；10點20分國3北向304.2公里發生小客車自撞護欄事故；10點54分國1北向303.2公里發生2小客車追撞占用內側車道事故，以上事故均已排除，惟上述事故均影響國道行車順暢。

昨（5）日全日交通量114.2百萬車公里，是年平均平日88百萬車公里的 1.3倍，其中國5交通量3.1百萬車公里，是年平均平日2.6百萬車公里的1.2倍；另昨日晚上11點國1北向新竹至湖口及國3北向茄苳至寶山才紓解，其餘路段約晚上7點後恢復正常；今日凌晨0到5點交通量7.6百萬車公里，是年平均平日3.5百萬車公里的2.2倍；預估今日交通量100百萬車公里。

根據高公局統計，今日截至上午7點交通量10.2百萬車公里，上午重點壅塞路段是國5北向宜蘭-坪林路段。預判今日下午重點壅塞路段是國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、大山-香山；國5北向宜蘭-坪林等路段。

今日相關疏導措施包括：14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0到5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

省道部分，昨日有12路段車多或壅塞，包含北部台2線及台2乙線關渡-淡水路段、台2線大武崙路段、台3線大溪路段及台61線南寮-竹港大橋、東部台9線蘇花公路、中部台3線大湖路段、台3丙線竹山紫南宮路段及台74線大里-霧峰及成功-快官路段、南部台3線古坑路段、台18線中埔路段、台19線北港路段、台1線水底寮-楓港路段、台9線南迴公路、台86線銜接國3路段及台88線萬丹路段。

公共運輸部分，昨日西部國道客運共行駛5670班次，疏運8萬8144人，比去年年同期（收假日前一日）減少37％；東部國道客運路線共計行駛1246班次，疏運1萬7958人，比去年年同期減少34％。

昨日台61線西濱快速公路部分，鳳鼻至南寮南向約較去年同期減少22.3％、北向增加7.1％；香山至竹南南向約較去年同期減少23.5％、北向減少29.5％；麥寮至北門南向約較去年同期減少28.3％、北向減少29.5％。

台9線蘇花公路部分，南向約較去年同期減少27.0％、北向減少3.7％；台9線南迴公路部分，往台東方向約較去年同期減少10.3％、往屏東方向增加6.4％。

預估今日返回工作地車潮湧現，易壅塞3路段包含台18線往國3中埔交流道路段、宜蘭台9線往國5頭城交流道路段，及台9線南迴公路等。