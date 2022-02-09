台鐵大小事故不斷，在去年4月2日發生408次太魯閣號49死事故後，行政院與交通部決定推動台鐵改革，目標3年內完成台鐵公司化，引起內部民心動盪。台灣鐵路工會昨夜發出快訊，指有3748名會員願意挺身而出，但考量2月28日前維持防疫2級警戒，預計3月再啟陳抗活動，把心聲怒吼給交通部。

台鐵工會批評，對於交通部毫無尊重及誠信的公司化，已造成會員憤怒，工會預定2月23日擴大理事會，截至昨夜各地分會回報人數，有3748名員報名出席，用以表達憤怒心情。

工會指出，負責路權申請的警察單位，要求限制集會人數300人，考量防疫2級警戒至2月28日，如此人數限制無法表達內心的不滿與怒吼，也無法將團結的實力呈現，決議延期至2月28日之後，預計3月召開。

工會表示，請各位會員暫且按耐憤怒不平的心情，待疫情許可後，將再啟陳抗活動，屆時大家齊聚一堂，怒吼給「失智」的交通部聽。

另一方面，0402太魯閣號事故受難者家屬組成的團體「太魯閣的眼淚」，將於2月10日與行政院長蘇貞昌碰面，表達訴求。

太魯閣的眼淚透過臉書貼文指出，事故至今不斷與台鐵、交通部來回周旋，家屬深知台鐵要能夠真正改革，必須要由行政院主導，才有實踐的可能，「台鐵改革」不僅是家屬的盼望，更是社會大眾所深深期盼的。

家屬表示，不希望改革永遠都是政客們的口號，而是要痛定思痛落實執行，改革沒有捷徑，只有決心。團體將對蘇院長提出4項訴求：

1.保留太魯閣號事故車廂，陳列於事故發生地原址附近或台鐵員工訓練中心，作為警示、台鐵員工安全教育。

2.政府應公開台鐵組織改革的期程及規劃。

3.成立台鐵組織改革的外部監督團體。

4.台鐵應與家屬對等協商，共同擬定和解方案。