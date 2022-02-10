新北警各分局已規畫護童、取締違規學(幼)童車、巡邏及交通整理等各項勤務。（交大提供）

新北市幼兒園及高中以下學校將於明（11日）開學，因Omicron新冠肺炎疫情尚不穩定，新北警研判家長接送學童上、下學情形增加，將對校園周邊道路交通造成衝擊，新北警各分局已規畫護童、取締違規學(幼)童車、巡邏及交通整理等各項勤務，規劃交通疏導崗位253處、警力139員及義交201員，擴大加強交通疏導作為。

新北警提醒，家長儘量提早載送學童到校，勿占用家長接送區，減少停留與其他人接觸之機會。新北警也將針對校園門口、周遭道路或路口違規停車加強取締、嚴禁併排停車，以免影響學童及其他用路人安全。新北警呼籲其他用路人遵守員警、義交、志工及學校導護人員指揮，行經校園周邊時減速慢行、禮讓學童，共同維持良好交通秩序。

新北交通大隊規畫加強學(幼)童車取締專案勤務，期程為2月11日至2月25日，將針對超載、無照駕駛、車輛出廠年限逾10年及車身未標明指定標識等違規態樣加強稽查取締，確保開學期間學幼童乘車安全。

因此次Omicron新冠肺炎疫情尚未趨緩，請家長配合各項防疫措施，避免進入校園，並提醒學童確實做好防疫，維持個人衛生習慣，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，降低病毒傳播風險，保護自己也保護他人，共同落實校園防疫工作。