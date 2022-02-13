高雄13日零確診，市府持續在岡山、大樹、大社社區擴大篩檢，均採陰。因應國小14日開學，市府要求有上呼吸道症狀的家長師生不得入校，醫療院所加強採檢通報，學校要落實追蹤學生家人健康，安親班及幼兒園比照國小防疫措施，每兩小時清消。

市長陳其邁表示，此次傳播，無症狀比例高達43％，輕症56％，症狀小朋友多是發燒，大人則是喉嚨痛為多，共同症況都是咳嗽。基層診所若遇到小朋友有上呼吸道症狀，務必快篩或進行PCR採檢。