防疫情進入校園 高雄14日開學 家長、師生有症狀者不得入校 15:042022/02/13 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 因應國小14日開學，市府要求有上呼吸道症狀的家長師生不得入校，醫療院所加強採檢通報，學校要落實追蹤學生家人健康，安親班及幼兒園比照國小防疫措施。（高市府提供／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄13日零確診，市府持續在岡山、大樹、大社社區擴大篩檢，均採陰。因應國小14日開學，市府要求有上呼吸道症狀的家長師生不得入校，醫療院所加強採檢通報，學校要落實追蹤學生家人健康，安親班及幼兒園比照國小防疫措施，每兩小時清消。 市長陳其邁表示，此次傳播，無症狀比例高達43％，輕症56％，症狀小朋友多是發燒，大人則是喉嚨痛為多，共同症況都是咳嗽。基層診所若遇到小朋友有上呼吸道症狀，務必快篩或進行PCR採檢。 開學首日 蘆洲警動員護童讓師生、家長安心 開學首日三重警啟動護童 路口指揮保安全 #新冠肺炎 #台灣 #高雄 #零確診 #家長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 消費者物價指數創13年來新高 民眾黨批政府靠「凍漲」治標不治本 11:332022/02/11 政治 桃竹苗藍營議員 串聯反福島核食 04:102022/02/12 地方新聞 淡水警開學護童勤務 同步啟動校園安全防護機制 13:592022/02/11 寶島 迎接開學日 家長急又氣沒疫苗 也沒篩檢計畫 04:102022/02/13 焦點要聞 開學真好「波波虎」提燈開學禮讓學童好驚喜 11:142022/02/11 寶島 友達2021年全年獲利613億 創歷史新高 11:242022/02/11 財經 台南私校學生確診 遭匡列學生送檢疫所過程草率家長氣炸 19:352022/02/11 生活 青少年憂鬱誤認叛逆 留意7表現 04:102022/02/13 焦點要聞 韓國確診連數天逾5萬例 13日起限購快篩組 08:192022/02/13 國際 教保員掌摑幼兒 還拖廁所暴打 04:102022/02/13 社會新聞 冬令營高中生隊輔確診 急匡列117人居隔 04:102022/02/12 焦點要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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