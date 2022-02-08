台北市今新增6例本土個案，年齡介於10至50歲，其中4例為松山區幼兒園相關，2例是宜蘭飯店群聚案；其中案19341的Ct值為16，是學生家長跟幼兒一起隔離檢驗出來確診；另外3名都是幼兒園學生，分別為案19342的Ct值29、案19343的Ct值31、案19344的Ct值27，幼兒園目前累積14例確診。

北市衛生局專委歐佳齡表示，宜蘭飯店群聚案是與案18495女員工有關，而新增的2例都是在1月26日就居家隔離，分別為案19340、19345，因為2月7日隔離期滿需採檢確診，已收治醫院治療。

歐佳齡指出，案19340及19345為宜蘭飯店群聚事件中案18589的接觸者，北市衛生局已於1月26日匡列居家隔離，該兩案於2月7日隔離期滿前採檢確診，已收治醫院治療。

另外，針對新北市新增一家四口的確診個案，歐佳齡指出，看到資料是因昨天有症狀去採檢，她證實，一家四口中確實有職場在信義區，正在疫調和匡列中，針對不特定大多數會公布，屬於私人場域則不會再提供，足跡目前看起來比較多，還在做相關釐清，明天會提供給大家。