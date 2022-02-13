根據統計，學生確診人數累計達1070人，教育部近日發文各縣市教育局，督導所轄之短期補習班、兒童課後照顧服務中心、社區大學及樂齡學習中心就相關人員施打2劑疫苗，以保護人員自身及服務對象（學生）健康。教育局則要派員定期抽查，抽查比例至少10％。

教育部統計，從去年4月20日到今年2月12日下午5時30分止，共有1070位學生確診，包括本土案例814例及及境外移入案例256例。其中，以大專校院學生463例最多，其次是國小生217例、高中生167例、國中生125例及幼兒園生118例。

教育部日前已要求學校工作人接種第二劑疫苗，近日則發文各縣市教育局，對所轄之短期補習班、兒童課後照顧服務中心、社區大學及樂齡學習中心就相關人員施打2劑疫苗情形加強查核。

教育部表示請各地方教育局，自2月起，確實依防疫管理指引及傳染病防治法相關規定，於防疫期間定期派員至旨揭場域抽查（查核方式不限、抽查比率為所轄10％），並針對查核發現未完整接種2劑疫苗者瞭解原因並予以輔導改善，俾保護人員自身及服務對象健康。

教育部請地方教育局，每月10日前（2月份請於15日前），分別就所轄之短期補習班、兒童課後照顧服務中心、社區大學及樂齡學習中心，確實依實際查核情形詳實填報，教育部後續將視情況進行查閱。