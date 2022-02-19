香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在電台節目指出，這波疫情高峰有機會達到每日2萬至3萬例確診，參考其他國家情況，估計香港疫情到3月至4月才會「見頂」，他說為了盡量推遲「見頂」時間，以保護醫療系統，市民必須接種疫苗。

劉宇隆說，政府應該爭取將每日接種量提高一倍到20萬劑，但目前部分診所預約接種要排好幾周，建議增加私人診所醫生每次取得的疫苗劑量，而不少醫生已經準備好到安老院舍協助打針。

香港此波疫情已有兩名兒童染疫去世，劉宇隆說，兒童染疫後病情嚴重，主要是因為他們未接種新冠疫苗，加上近年上學和社交機會減少，未接觸過4種舊有冠狀病毒而產生免疫能力，少數病情嚴重的兒童，本身有先天性免疫力缺陷。

劉宇隆呼籲家長盡快讓子女打疫苗，以提供保護。對於隔離病床緊張，部分兒童患者需在家等候，劉宇隆指家長應該定時觀察他們的體溫、食量和病徵，若出現呼吸困難、神智不清醒，就需要送院。

劉宇隆強調，有數據顯示孕婦感染新冠病毒病情會較嚴重，並增加早產機會；孕婦接種新冠疫苗後產生的抗體，可透過胎盤和血液傳送給胎兒，餵哺母乳時亦可為嬰兒提供保護，建議孕婦盡快接種，BNT和科興疫苗對孕婦均安全。