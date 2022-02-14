八里幼兒園方分享孩子製作的餅乾，送給社區長輩。（新北市教育局提供）

新北市立八里幼兒園日前結合主題教學課程「香草花園的小小生活家」，由幼兒們將課程中研究製作的迷迭香餅乾，包裝分享給社區長者品嚐，八里幼兒園李淑萍園長說，幼兒園老師們結合幼兒園生態耕作課程，規劃與大埤頂社區長輩分享手作餅乾的活動，帶幼兒運用自己種植的香草，製作好吃的香草點心送給爺爺奶奶們，課程中引導孩子學習觀察、探究、分享、關懷，也加深幼兒與在地社區的關係與認同。

新北市教育局表示，由於疫情考量，原本計畫與八里區大埤頂社區發展協會和八里區公所合作的社區老人共餐活動，當天調整讓長輩將餐盒回家食用。孩子們事先用美麗包裝袋包起一份份的手作餅乾，並設計餅乾製作過程的海報，由園長與老師代表孩子將餅乾分送到每一位參與活動的爺爺奶奶手上，祝福爺爺奶奶快樂健康，讓長輩充滿溫暖與驚喜。

鄧秋帆老師表示，藉由課程活動，孩子們一起研究迷迭香耕種及香草餅乾製作流程，最後將學習成果分享給社區長輩，是一件很有意義的事情。幼生蘇柏瑞小朋友則說，很喜歡自己做的餅乾，可以分享給自己的家人與社區中的爺爺奶奶吃，真的很開心。

教育局表示，新北市立八里幼兒園規劃「香草花園的小小生活家」主題體驗課程，讓幼生學習植栽、餅乾製作的過程，也學會分享及關懷陪伴長者，更讓校園生命教育從小扎根。