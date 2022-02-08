《食尚玩家魚肉鄉民》邀來三金天王乱彈阿翔，前往他的出生地宜蘭蘇澳大啖美食。（TVBS提供）

《食尚玩家魚肉鄉民》近日邀來「三金天王」乱彈阿翔，前往他的出生地宜蘭蘇澳大啖美食，主持人陳零九與賴彥駒（小賴）沒有拜訪過蘇澳，滿心期待乱彈阿翔能帶他們到體驗最道地的宜蘭之旅；而造訪的第一間店面，就是開業90年的古早味米粉羹，直接帶觀眾進入乱彈阿翔的回憶漩渦。

小賴為了配合乱彈阿翔習慣講台語，也用台語開場及介紹美食，並期許自己能像乱彈阿翔一樣獲得電視金鐘獎，乱彈阿翔則笑說：「你台語不輪轉，不要硬講。」他透露獲得金鐘主持人獎的秘訣「要誠實才會得獎」，不好吃就說不好吃，笑翻全場。並補充表示「搭檔很重要，會丟球就是不一樣。我有時候不會接，他（節目搭檔）還會自己撿回去」。

接著來到南方澳漁港品嘗最在地的活海鮮，乱彈阿翔坦言南方澳漁港是他小時候生長的地方，但其實很不喜歡自己的家鄉。陳零九疑問怎麼會有人不喜歡自己家鄉，他笑回：「因為在家鄉很多眼線不能幹壞事，很多事情都會被鄰居傳回家裡，所以小時候一直想離開家，才能自由的呼吸！」並補槍自己這樣比較正常，是別人不正常。

海鮮餐廳擁有60年歷史，乱彈阿翔表示這家餐廳他小時候就在了，小賴提問「招牌都一樣嗎？」乱彈阿翔回：「名字一樣啦！招牌會換，那麼久時間當然要換！」並辛辣噹小賴「你會不會訪？」小賴聽了笑稱自己被金鐘主持人教訓了，「以後會學翔哥的方式主持」。