春節遊玩北海岸不怕塞！ 替代道路供選擇

春節連續假期總計9天，基隆基金二、三路往返萬里、金山方向，預計將湧入車潮，基隆市警察局為維持道路順暢，提供替代道路給民眾選擇，並建議避開易壅塞時段。

警察局交通隊表示，基金二、三路往返萬里、金山方向，是基隆地區易壅塞路段，建議民眾可選擇由國道3號終點銜接台2己線，下德安路交流道（2.2K處），沿復興路、文明路、湖海路轉濱海公路，返程也可沿原路線折返。

交通隊指出，基金路段往萬里、金山最壅塞時段為早上9時至下午1時，回程則為下午4時至晚上8時，建議民眾可使用「替代時段」，規畫早去早回或晚去晚回的行程，避開易壅塞時段。

此外，基福公路如遇雙向車流量大時，建議民眾返程時於東勢街、東碇路口右轉，經由源遠路前往暖暖交流道，相關替代道路資訊已公布於警察局網站及所屬「KCPB局長室」臉書社群，請多加利用。

市警察局為維持轄區道路順暢，提升為民服務效能，將加強連假期間交通疏導，更製作影片提供不熟悉路況的民眾參考，片尾有介紹簡單的事故處理原則，若不慎發生輕微車禍時可立即進行排除，避免影響車流順暢。