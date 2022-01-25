春節連假即將到來，桃園市大溪區蓮座山觀音寺每年新春香客眾多，桃園市大溪警分局邀集相關單位會勘春節交通疏導，警方運用無人機方式，協助找出易壅塞路段改善對策，呼籲用路人避開交通熱點與相關資訊。

大溪警分局在今年春節期間預計實施多項交通疏導管制措施，並提供建議替代道路，警方也將增派人員加強疏導，呼籲民眾務必配合執勤員警指揮：

一、車道分流：從2月1日(初一)至2月6日(初六)每天6至20時自崁津橋西端到觀音寺路段區間擺放交通錐，區隔往觀音寺及往石門水庫方向之車輛，並於瑞安路沿線設置指示標誌（欲往觀音寺車輛行駛靠外側車道，欲往石門水庫方向車輛則行駛內側車道），提醒用路人提前變換車道，減少車輛因變換車道影響車輛行進。

二、單行管制：瑞安路2段48巷口往下崁產業道路方向實施單向管制，離開觀音寺車輛一律右轉，禁止左轉往瑞安路方向。

三、大溪和平老街自1月30日(小年夜)至2月6日(初六)每天10至20時將劃設為行人徒步區，員警會在康莊路、和平街和五岔路口實施交通管制；康莊路、得勝口會在上午10時管制車輛禁止右轉進入得勝路，實施單行道管制，另外老城區因停車位數量有限，請遊客儘量將愛車停放在月眉停車場或橋頭停車場，再步行到老街，沿路享受漫遊的樂趣。

四、大溪武嶺橋西端及介壽路、員林路口從1月29日到2月6日每天15至19時封閉三元一街及實施圓環單向管制，並視車流狀況提前或延長管制時間，請車輛依現場員警指示的方向來前進。

五、另外大溪交流道有2處北上匝道口，將於2月3日(初三)和4日(初四)13至18時配合高公局實施高乘載管制，請民眾配合相關乘坐人數管制規定。

大溪分局呼籲用路人遵守交通規則，注意行車安全，也提醒用路人有效利用替代道路，以免因塞車而影響出遊興緻。