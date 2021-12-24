台北市議員參選人田方倫今（24）日媒合台灣行勝於言實踐研究院與財團法人華山社會福利慈善事業基金會，提供防疫物資。希望透過華山基金會義工，將珍貴的防疫物資送給松山站、信義站長期關懷的160名獨居長者。

田方倫表示，長期以來就跟華山基金會配合服務，深切知道即便是在台北市的信義區以及松山區，屬於蛋黃區域，仍然有許多獨居長者需要大家的關懷。在歲末年終之際，準備了1張年曆卡以及研究院所提供的乾洗手，希望能透過華山把這份新年祝福送給大家。

台灣行勝於言實踐研究院會長朱長生提到，希望能透過這樣充滿愛的循環，把更多善心分享給大家。同時在知曉基金會地方服務站點經營辛苦後，更是允諾未來可以媒合更多善心人士一起為社會長照工作盡一份心力。

財團法人華山社會福利慈善事業基金會信義站游子潔與松山站站長林榕瑜也表示，這一批防疫物資會在最短時間內邀集義工一起贈送給區域內關懷的長者，也希望能在未來三方有更多合作機會，為台北市的長輩多做一點服務。