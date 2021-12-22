台中「張老師」邀請善心企業及民眾，一起讓愛延續2022。（盧金足攝）

台中「張老師」主委張麗莉期待「張老師」的服務能成為青少年最溫暖且堅強的後盾。(盧金足攝）

新冠肺炎疫情衝擊生活方式，校園改採遠距教學，改變人與人之間距離，但台中「張老師」關懷青少年心理健康今年仍不缺席，更透過線上視訊進行演講及關懷新生適應營隊，傳遞健康訊息給青年學子，110年度總計服務125所學校，超過3萬人次。

在家防疫的遠距教學取代學生的校園生活，更改變人際互動模式，少了與同儕互動的機會，使原本親近的友誼多了陌生感。

「張老師」基金會2020年的研究發現每8位青少年中就有1位感到孤寂，其中又以高一、高二學生的人際壓力更大。

疫情改變家庭的生活及相處型態，除了增加家人間彼此的摩擦外，更嚴重可能導致家庭功能失和，人際間心理層面的不安定感，都是我們不願意看見的現象。

台中「張老師」用「陪伴」為基礎，推出多元的「青少年支持服務」，明年度並擴大執行讓愛延續2022計畫，將「張老師」關懷青少年陪伴，結合在地資源，深化中部地區，給予正向、健康的青少年生活，以降低其孤寂感。

台中「張老師」主委張麗莉期待「張老師」的服務能成為青少年最溫暖且堅強的後盾，讓所有迷網徬徨且需要幫助的青少年知道「放心，我們一直都在」。

台中「張老師」將以心理健康為首，辦理青少年心理健康巡迴講座、國中新生適應營隊、青少年社團結合心理輔導、探索教育的服務理念，以講座、營隊與社團的形式，帶領青少年從經驗中學習，並培養問題解決的能力，提升自我概念。

與學校、相關網絡系統合作，以適應困難、偏差行為等青少年為主，針對其需求進行冒險體驗活動、團體輔導及追蹤輔導服務等，強化青少年自我保護力，提升青少年對自我的認識建立有效的問題解決能力。

此外，由「張老師」專職社工及青年志工提供客製化服務，轉介相關社福或1980輔導系統，進行一對一追蹤關懷，提供個別的評估與處遇計畫，引進相關系統資源，提升其自我效能。

亞洲大學心理系主任孫旻暐教授、南投縣立同富國中石啟佑校長、東勢高工進修部輔導老師楊碩文、亞洲大學心理系江宛臻志工及藝術表演者史毅文SteeVen參與座談，分享與「張老師」相遇的故事，史毅文更帶來兩首自創歌曲，現場氣氛溫馨感動。

台中「張老師」邀請善心企業及民眾，一起讓愛延續2022，並且運用「Partner」模式與青少年互動有耐心地，且高品質地陪伴及尊重青少年，以真誠及真實Truthful的態度交流，引導青少年專注當下Now，帶著青少年進行多元的體驗Experience，以協助青少年了解Realize並選擇適合減少孤寂感的方式。