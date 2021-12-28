汎德永業(2247)昨（27）日召開董事會，通過台北士科BMW全功能展示暨服務中心投資案，基地坐落於北投士林科技園區，預計斥資新台幣8.6億元興建全新經銷據點，預計於2024年第三季開幕啟用。

今年雖受到本土疫情與晶片短缺影響，因BMW的配額供應相對穩定，台灣整體BMW新車市場較去年成長。汎德永業看好未來BMW整體市場成長性以及電動車市場趨勢，為整合銷售據點及擴充售後服務能量，預計斥資8.6億元於北投士林科技園區興建BMW全功能展示暨服務中心，新展間將依照BMW德國原廠最新品牌CI規範設計打造，樓地板面積高達5000多坪，將提供新車展示、高速充電站、售後保養維修等全方位服務。

北投士林科技園區具備發展優勢條件與潛力，加上園區鄰近北投、士林、天母等生活圈，及捷運淡水線明德、芝山及士林站，交通便利，預期未來新據點落成後，能進一步帶動賞車與購車人潮，增添公司營運新成長動能。

汎德永業看好國內電動車市場的發展潛能，電動車勢必將逐漸成為汽車業的主流，全新BMW iX豪華純電旗艦休旅及BMW i4純電四門跑車即將抵台，明年iX首批500輛訂單已近銷售完畢，i首批訂單銷售也十分踴躍，為迎接電動車世代的來臨，BMW北士科全功能展示暨服務中心設有BMW i直流高速充電站，並預期能增添電動車銷售誘因。

汎德永業表示，隨著BMW在台銷售已累積相當數量，車主回原廠維修保養比率極高，加上近年來新據點的加入，推升維修保養業務維持穩健的好表現，營收占比也逐年穩定提升，預期未來隨著新據點的經濟規模效益發酵，維修保養業務將逐步放大獲利貢獻。