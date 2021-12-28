桃園市八德區桃園少年之家搬家滿周年，邀請藝人倪子鈞（小馬）等人一起為少年之家換新裝、進行塗鴉，更邀請到旅美棒球明星李灝宇 、旅日棒球明星宋家豪及吳念庭，向院生們分享海外打拚的心路歷程，盼啟發院生。

桃園少年之家這次與國泰金控合作，邀請藝人倪子鈞（小馬）、城市記號CITYMARX塗鴉團隊、藝術家Colasa、傅星翰，帶領院生一起創作，在室內、室外牆壁進行塗鴉。倪子鈞表示，創作耗費團隊3天時間，更現場分享演藝圈的舞台經驗給「大改樂團」。

另外還有3名旅外球星參與28日的座談會，分別為宋家豪、吳念庭及李灝宇。宋家豪分享海外打拚的挫折，他說，去年成績並不是很好，心情一差成績就跟著越差，後來靠著禱告，自己認知到比賽本來就有輸有贏，克服自己的心態、轉念後一切就開始好轉。

吳念庭表示，他日本打球已經邁入第3個年頭，自從大學畢業時被日本職棒選中，進職棒後每天努力練習，終於有越來越接近自己的目標，他直呼「人就是為了夢想而存在！」，更鼓勵在場的院生們「機會來了就要好好把握」。

桃園少年之家執行長張進益說，桃園少年之家面臨疫情影響、適應新環境等，挑戰不少，但永遠會是這群少年、少女人生中最穩固的避風港。目前全台專收飛行青少年的機構依然是少數，不過若沒有人在青少年階段給予他們持續又穩定的協助，未來衍生的社會問題會更多，因此也相當感謝各界的協助。