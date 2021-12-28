星展銀行（台灣）響應主管機關雙語分行政策，率先於2019年起，陸續於外籍與商務人士群集的天母分行及松仁分行設立雙語分行，並於今年再度投資台中的中港分行及高雄的四維分行，打造第三與第四間雙語分行，實現深耕台灣中南部財富管理市場、戮力打造友善雙語金融服務環境的承諾。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展銀行（台灣）致力成為最接地氣、接國際與接人才的「三接銀行」，近年持續於台北、台中、高雄等地設立共四間雙語分行，便是星展發揮外銀優勢、用心深耕台灣的具體展現。同時，星展銀行（台灣）也持續串聯企業資源，與顯示器解決方案大廠友達光電合作於分行外牆設立LED數位看板，播放各種消費金融相關的產品與服務資訊，不僅強化品牌與服務的溝通效果，也減少印製紙本海報或宣傳刊物，從企業營運端實際落實環保永續。

星展銀行（台灣）中港分行與四維分行分別位於台中、高雄人潮眾多、商務人士群集的商業地段。分行內除了提供外語媒體、雙語叫號機、雙語匯率看板與各種英文交易表單，也設置新加坡著名的魚尾獅雕像，與傳達環境永續精神的綠色植生牆，讓客戶踏入分行，即可感受到便捷的金融服務與新加坡風情。