網紅青青因捲入YouTuber放火仙人跳事件知名度大漲，證明清白後事業蒸蒸日上，從歐美國家返台後宣布買房買車、開咖啡廳，最近又預定第二輛車保時捷，讓外界訝異她的驚人財力。開心之餘，青青也祭出福利片給網友養養眼。

青青昨（7日）在IG限時動態透露下訂要價453萬台幣的保時捷718 GTS敞篷跑車，表示這是自己的第二輛車，雖然要等一年，但是是夢想，能時時刻刻提醒自己：「明年的今天自己一定要更進步才能配得上。」她也秀出訂購書證明所言不假，並坐上跑車試乘，「就是這個聲音，超級熱血，誠徵副駕駛。」

另一則動態，青青化著甜美妝容，突然將身上的吊帶拉下，直接露出蕾絲黑bra和F罩杯的上圍，儘管只有1秒，超香艷的畫面讓眾多網友都暈了，紛紛留言：「我竟然看了30分鐘，看不完欸」、「非常性感」、「浪費我一小時」她自己也傻眼直呼：「莫名其妙看了好幾遍」，這段短片只PO兩天就有53.7萬點閱，人氣相當高。

青青忽然晉升有車有房一族，外界不免好奇錢從哪裡來，對此她稍早之前PO文解釋，受到貴人教導學會投資理財、股票、房地產、設計等，21歲就購入人生第一間房子，並預告等明年所得清單出來，會公布「青青的合法所得」。