根據《就業保險法》原規定，勞工失業後，每一人得按月平均投保薪資10％加給給付或津貼，最多計 20％，不過原條文並未將扶養父母列入條件之一，因應超高齡社會轉變，立法院今三讀通過部分條文修正草案，將父母納入加給失業給付及職業訓練生活津貼之受扶養眷屬範圍。

國民黨立委蔣萬安提案說明指出，因應台灣將於 2026 年邁入超高齡社會，加上不婚不育人數逐漸增加，倘若單身勞工需負擔年邁父母扶養責任者，一旦面臨失業，恐加重其生活負擔，連帶影響家庭生計，因此應將父母納入眷屬範圍，以應社會實際需求，保障並穩定勞工失業期間之基本家庭生活。

三讀條文指出，被保險人非自願離職退保後，於請領失業給付或職業訓練生活津貼期間，有受其扶養之眷屬者，每一人按申請人離職辦理本 保險退保之當月起前六個月平均月投保薪資10％加給給付或津貼，最多計至20％，並將父母列入扶養眷屬範圍。