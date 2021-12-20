王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料後，今（20日）終於發布認錯聲明，但272字的內容，不少網友還是不買單，網紅陳沂更用11字「暴力翻譯」通篇文章，引來網友熱烈討論。

王力宏20日中午12點多在臉書發道歉文，表示自己不再做任何解釋和辯解，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，並承諾會在經濟生活上照顧前妻和孩子們，房子會過戶到對方名下，孩子未來撫養教育也會全程參與並承擔費用，自己也決定暫時退出娛樂圈。

陳沂11字暴力翻譯王力宏認錯文。（圖／翻攝自臉書）

而陳沂看到王力宏的聲明後，暴力翻成11字「好啦，都我的錯，妳滿意了吧？」並指王力宏只說要「暫時退出」就不是「forever OUT」，接著又酸一波：「畢竟又不是羅志祥，只開大奶小模運動會，人家是全明星運動會的規格，退出演藝圈就沒得玩了。不過，話說，假扮的天使到現在還嘴硬死不道歉欸，只敢恐嚇要告網友不敢告李靚蕾」。

貼文PO出後，不少網友也跟著搞笑留言「他道歉文就是這個意思 經典讓另一半暴怒的道歉法欸」、「追了3天3夜，蕾神之鎚vs宏慌之力第一季就這樣爛尾結束了」、「重點宏宏沒有幫天使洗白。天使表示...」、「暫時退出演藝圈，我們跨年晚會見」、「翻譯：好啦！千錯萬錯都是我的錯，你都對！我講不贏你！」

王力宏20日道歉文全文

左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。在這裡，給爸爸媽媽靚蕾孩子們鄭重道歉。既已離婚，爭論過去種種已經無意義了。從今往後，我會注意自己的言行舉止，會承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能的照顧靚蕾和孩子們，我準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。靚蕾，我們還是要共同照顧撫養三個孩子的，你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與並承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉。