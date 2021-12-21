童星鄭賢俊很開心能與朴素談再度合作。（車庫娛樂提供）

韓國犯罪動作片《極速快遞》，是《機密同盟》製作人攜手《屍速列車》發行團隊所打造犯罪飛車鉅作，由《寄生上流》朴素談（韓方已正名）主演，故事敘述銀河（朴素談飾）是名特別的駕駛，只要能拿到報酬，不論什麼東西都能配送成功。某天在她讓孩子書元（鄭賢俊飾）上車後，竟捲入了出乎意料的事件中。還有《我的大叔》宋詩曦、《屍速列車》金義聖、《野蠻公主玩婚記》延宇振、《宅配男逃亡曲》吳龍、《孩子別哭》廉惠蘭等實力派演員共演。

朴素談近期傳出因罹患甲狀腺癌而接受手術治療的消息，她的經紀公司於13日發表聲明：「朴素談在接受健康檢查後發現罹患甲狀腺乳突癌，在醫療團隊的建議下接受手術，朴素談為了能在之後以健康的模樣與大家見面，目前正專心休養。」而對於將在1月上映的主演新作《極速快遞》，朴素談也透過經紀公司表示很遺憾無法親自和期待已久的觀眾們見面，展現了她對這部作品的深厚感情和遺憾之情，許多粉絲在得知消息後也十分擔心，期盼她能早日康復和大家見面。

朴素談接連透過《黑祭司》、《寄生上流》等作展現精湛演技，這次首度挑戰動作電影，在片中飾演的「銀河」一角，以他人絕對追不上的超強駕駛實力，成功完成每次的快遞任務。朴素談將透過這次的作品展現前所未見的一面，不僅有激烈的飛車場面，還有高難度的武打戲，令人十分期待她化身為帥氣女打仔的模樣。朴素談表示：「為了展現像是『甩尾』這種不常在日常生活中出現的專業技術，不斷努力練習，並加強武打訓練。」

而在《寄生上流》中飾演有錢人家兒子的童星鄭賢俊，今年10歲的他在《極速快遞》中詮釋被「銀河」拯救的「書元」，而這也是朴素談和鄭賢俊繼《寄生上流》後二度合作的作品，對於再次合作的感想，朴素談表示：「鄭賢俊比拍攝《寄生上流》時變得更成熟了，因為他充滿活力的能量，所以我才能順利完成拍攝！」鄭賢俊則說：「拍攝《寄生上流》時留下很美好的回憶，朴素談前輩是我想再合作的其中一位前輩，非常開心能再參演同部作品！」該片明年1月28日（五）在台上映。