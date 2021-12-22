聯邦快遞獲得通用汽車旗下BrightDrop交付首批全電動、零廢氣排放貨車，這筆訂單是總訂單500輛中的首批，是聯邦快遞實現2040年全球業務碳中和目標重要的一步。

聯邦快遞設定在2040年建立全電動、零廢氣排放貨車隊的目標。其中，FedEx Corp.的子公司和全球最大的快遞運輸公司之一聯邦快遞，計畫2025年前於全球新採購的車輛中將有50％為電動車，且比例將於2030年提升至100％。與BrightDrop的合作獲得汽車產業中許多領導企業的支持，為實現這些目標開闢新的路徑。

聯邦快遞永續長Mitch Jackson表示，將取貨和送貨車隊電動化，是實現今年宣布可持續發展目標不可或缺的一部分。兩家具領導性的美國公司之間的合作，也表明企業可以一起開創低碳排放的未來。

BrightDrop總裁兼執行長Travis Katz表示，電商蓬勃發展，BrightDrop將與聯邦快遞共同完成使命，大幅減少送貨過程車輛廢氣排放。首批BrightDrop EV600電動汽車將快速推向市場，代表私人企業透過創新為氣候變遷及碳排放提供解決方案。

EV600由Ultium電池平台供電，專為物流送貨服務設計，充滿電後估計續航里程250英里（約402公里），每輛貨車可提供逾600立方英尺的貨物容納空間。

聯邦快遞早於1994年在加州使用第一輛酸性電池驅動的電動汽車，在2003年也是首家使用混合動力汽車取貨和送貨的快遞公司。為降低運營對環境的影響，聯邦快遞一直倡導提高燃油效率的標準和政策，支持替代能源汽車的商業部署。