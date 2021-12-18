朱立倫赴三重五華國小投票，他呼籲大家踴躍投票、展現台灣民主（戴上容攝）

朱立倫赴三重五華國小投票，他呼籲大家踴躍投票、展現台灣民主（戴上容攝）

朱立倫赴三重五華國小投票 籲踴躍投票、展現台灣民主

國民黨主席朱立倫18日上午8時許前往三重五華國小投票，新北市議員黃桂蘭、蔡明堂等人陪同排隊投票，朱立倫表示，公投並不是個人、政黨會贏，而是讓大家展現出民意，四大公投都是民生議題，所以希望大家踴躍出來投票，展現台灣民主的風範。

媒體提問，天氣冷，是否擔心衝擊投票率？以及昨天在自由廣場睡得好嗎？朱立倫回應，天氣冷，希望大家為了民主仍會出來投票，另外，睡在自由廣場雖然天氣冷，但是和「民意」站再一起，他覺得很溫暖，公投並不是個人、政黨會贏，而是讓大家展現出民意，各地民意代表都會繼續催促大家來投票

面對國民黨選前之夜各縣市首長都沒有出席，朱立倫回應，「不要見縫插針」，他覺得最後一分鐘，都要投票了，卻還是有人要見縫插針，他昨天一個一個打電話，希望各縣市首長都不要到現場來，還傳訊息希望大家固守各縣市、催票，讓大家出來投票，「見縫插針」這件事情，他覺得大可不必，希望大家踴躍投票。

面對各縣市首長都是預錄影片，盧秀燕、侯友宜、林姿妙卻只出現新聞片段，似乎是想和黨中央持續保持距離？朱立倫回應，這些都是經過他們同意的，大家用各種不同方式支持投票。