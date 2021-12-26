勝利盃台灣輪椅網球公開賽26日落幕，大會頭號種子戴加揚再度展現「大魔王」的水準，決賽以兩個4比0拍落黃子軒，繼上周永達盃高雄公開賽後，再度奪冠，且本周賽事打了40局僅丟掉4局，國內幾乎已無對手。

戴加揚不僅連拿兩周單打冠軍，雙打與老搭檔柯聰賢合拍，在決賽直落二勝出，同樣連兩周封王，戴加揚近2週在公開賽囊括4冠。

41歲的戴加揚於20年前在當兵時發生重大車禍，導致下半身癱瘓，在醫院躺了1年，他坦言，「花了很多年才走出悲傷，逐漸接受現況，慢慢適應行動上的不便。」

戴加揚受傷前就是運動健將，田徑800、1500公尺長跑曾拿過新竹市第一，同時也愛打籃球。柯聰賢說，「戴加揚天生就很有運動細胞，接觸網球3年就成為全國第1，是我看過學習能力最快的人。」

回憶接觸網球的過程，戴加揚說，「剛開始只是想要靠運動復健，本來是想要打輪椅籃球，但透過柯聰賢引薦，才轉打網球，也逐漸培養出興趣。」

戴加揚國去曾是亞帕運國手，但近年心態轉變，不再追求國際賽成績，他說，「出國有諸多不便，加上年紀也超過40，因此只希望維持身體機能，健康最重要。」

全球受到疫情影響，比賽場次銳減，但戴加揚依舊保持強悍的身手，他透露，「為了讓我的發球更有質量，今年開始去健身房練習健力，上臂的力量強化，比賽也更有體力。」

柯聰賢與戴加揚已合作超過10年，期間幾乎全勝，已連續包辦5屆全障運金牌。柯聰賢說，「我們彼此默契十足，協防、跑位都沒問題，且互相彌補缺點，合作無間。」

柯聰賢是財團法人新竹市殘障運動發展協會的理事長，他表示，「我其實不太在意競技的成績，我們更著重推廣。過去看到許多後天傷殘的人，自暴自棄，甚至想不開，我們藉由運動，讓他們重新找回自信，忘記傷痛。」