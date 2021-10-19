「台灣最美歐巴桑」陳美鳳，擁有凍齡顏值和前凸後翹好身材的她，是演藝圈的美魔女代表，和她在《黃金歲月》中飾演母子的藝人GINO，昨（18日）在臉書上傳陳美鳳私下影片，大讚是「大家眼中的超級天后」，立刻引起網友討論。

GINO在臉書上傳一段29秒的影片，只見陳美鳳趁著拍戲空檔，坐在沙發上小盹歇息，接著大讚「除了能在鏡頭前呈現最完美的一面，就連私底下打個盹也都那麼優雅、高貴，像個睡美人一樣」，強調兩人首次合作，就能感受到她的敬業、高配合度，不僅從不喊苦，對工作人員和後輩也相當親切，拍下這段畫面，除了讓人知道真正的天后是表裡如一、受人尊敬，更坦言：「能演妳兒子是超幸運也超幸福的事」。

此影片短短不到一天，就吸引將近萬人按讚，紛紛留言：「美鳳美女真的人美心更美、很善良，連打盹都那麼有氣質」、「鳳姐，不論怎麼擺pose都是最美的女神，拍戲辛苦了、「鳳姐真的是一位值得大家學習的前輩，連在沙發上打盹的姿態也太優雅太美了」，就連陳美鳳也浮岀水面回應：「兒子你⋯你⋯你⋯你⋯呵⋯還好沒有流口水，拍的真好，謝謝惹」。

陳美鳳日前在社群平台分享2張相差10年的照片，不管是臉部狀態或是身材，幾乎沒什麼差別，讓網友驚訝歲月幾乎沒在她的外型留下任何痕跡。