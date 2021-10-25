台灣基進立委陳柏惟被罷免，原選區將進行立委補選，陳柏惟今天受訪表示，他希望台灣基進能派人。對藍營批評蔡英文總統是「豬隊友」，他說，朋友之間以禮相待，但她不是我們的隊友，不是我們這一隊的，「我們就是不同政黨」。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑委會委員長童振源進行報告業務並備質詢，上周六甫被罷免尚未卸任的陳柏惟也來質詢。

媒體詢問今天上班的心情有沒有什麼特別？以及對於修改選罷法提高罷免門檻的看法？陳柏惟表示沒有特別，就是一如往常600個日子，自己對修改選罷法也沒有什麼意見。

他原本選區在中選會公告罷免投票結果後，3個月內要完成補選投票，是否會支持民進黨候選人，還是會建議台灣基進派人？他說，他很認真地希望台灣基進能派人參加補選，因為基進黨的支持者中，年輕人比較多。

不過對於要選的人，他也調侃，很多人可能要回去先跟爸媽商量一下，因為看到他的樣子（指之前肇事逃逸等歷史被扒出），「可能要先問看看祖宗十八代有沒有人犯罪偷竊」。

未來何去何從？是否考慮參選台中市長？陳柏惟表示沒有，他形容政局會順著地形地勢流向大海，隨著不同狀況有不同的調整，並不會刻意流到哪裡，他知道大家對他有很多不同的期待跟想法，但對他來講，還是希望「哪裡有需要就去哪裡」。

此次陳柏惟被罷免成功，藍營指選前力挺他的蔡英文是「豬隊友」，陳柏惟表示，蔡英文「不是我們的隊友，她不是我們這一隊的」。大家都一直覺得為什麼民進黨沒有來幫忙或做什麼，「問題是，我們就是不同政黨」。

至於彼此扮演的角色，他說，做人基本道理，跟朋友至少也是要以禮相待、以誠相待。大家有機會在自己位置上做自己覺得對的事情。

他也坦言，被罷免的最後兩個禮拜，黨機器轉不起來，因為台灣基進不是有幾百幾千人的政黨，他只有幾個助理，還有國會行程要跑，他最後就是集中火力下去走，但即使如此，還有人批評他體力不支，「我也不知道怎麼辦，邀請他們來走，卻沒人要來走，他們還是拿來當政治鬥爭」。他說自己盡力了，10天拿到 25％的支持很厲害了，「我為團隊和戰友感到驕傲」。