台灣基進立委陳柏惟罷免案23日經投票通過，成為台灣首位被罷免立委，《選罷法》修法聲浪也隨之四起，民進黨立委許智傑更主張，將投票率門檻由25%提高到35%。對此，高雄市政府前副發言人、前主播白喬茵，這應該不只是外界痛罵的「輸了翻桌」，而是考慮再把桌子直接收起來，且這樣的行為就像《魷魚遊戲》中的惡霸角色「德秀」，為了贏，什麼規則都是他說了算。

罷免陳柏惟成功後，原力挺陳柏惟的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等人紛紛送暖，民進黨也開始出現檢討罷免制度的聲浪，並把矛頭指向《選罷法》門檻過低，喊要修法。

白喬茵昨（24）日在臉書指出，這讓她想起《魷魚遊戲》裡的角色「德秀」，為了贏，什麼規則都是他說了算，走高空玻璃不按照排序先推別人去死、玩彈珠玩到快輸就緊急更改玩法，這個遊戲惡霸讓大家都害怕。

如果放到政治上來看，白喬茵說，敵人被罷就是「系賀」，心肝寶貝被罷就是制度有問題，回頭看這幾場風風雨雨的公民投票，究竟不想服從規則的遊戲惡霸是誰呢？