桃園機場群聚案再擴大！昨晚再新增增3例外包清潔人員染疫，目前整起群聚累積8人確診，分別為7名清潔人員與1名防疫計程車司機。面對疫情可能再起，男星吳慷仁忍不住發文呼籲大家，防疫不要鬆懈，沒想到卻釣出台北市長柯文哲留言喊「謝謝寶寶」。

吳慷仁昨（5）日晚間在臉書表示，看著國外疫情再起，雖然不想唯恐天下不亂，但他想說，感覺上我們好像沒有理由覺得來到的機率很低，「雖然我們多少已經鬆懈許久…，雖然我們的防疫英雄們還是兢兢業業地替我們把關著…，是不是彼此提醒一下～我們一起注意注意」。吳慷仁也坦言自己「有點放鬆了」。

因吳慷仁在近日熱播的台劇《華燈初上》中穿女裝，飾演第三性酒店媽媽桑「寶mama」，引發熱議，因此不少人也到他文章下方留言表示，「真的！！！寶寶媽媽來錄個警示影片，應該會比指揮中心更有效果」、「寶寶說的是！」「謝謝寶寶提醒」，也有人說，「已經一堆人進超商不刷實名制了，各位緊張起來，一起加油」、「絕對不能鬆懈，確實做好防疫。大家一起加油」。

而該PO文也釣出台北市長柯文哲留言，「謝謝寶寶幫忙提醒大家，發揮公眾人物正向影響力！也呼籲大家趕快接種疫苗，現在到北市接種有200元禮券，快來。」