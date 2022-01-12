沙烏地阿拉伯新冠疫情升溫，12日通報單日新增確診高達5362人、創下歷史新高，超越2020年6月創下的紀錄4919人，周三染疫死亡2人。Omicron變種病毒迅速傳播，導致沙國今年以來確診人數暴增。

美國單日確診再創新高 增至113萬人
法國通報單日新增36萬8149例 再創新高
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