沙國疫情升溫 單日新增確診創新高 19:302022/01/12 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 沙烏地阿拉伯新冠疫情升溫，12日通報單日新增確診高達5362人、創下歷史新高，超越2020年6月創下的紀錄4919人，周三染疫死亡2人。Omicron變種病毒迅速傳播，導致沙國今年以來確診人數暴增。 美國單日確診再創新高 增至113萬人 法國通報單日新增36萬8149例 再創新高 #沙國 #疫情升溫 #新增確診 #單日 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 O毒炸出單日140萬例 美國超市快崩潰 股價慘淪血海 19:162022/01/12 財經 貨運價量齊揚及新增運能貢獻 長榮航12月貨運營收創新高 17:102022/01/10 財經 《國際社會》美國單日確診破135萬 再創世界記錄 16:142022/01/11 財經 疫情升溫 大安農會推韭菜水餃、餡餅搶商機 15:462022/01/12 寶島 疫情升溫民眾搶打疫苗 新北加開1處機動接種站 16:092022/01/12 生活 疫情升溫！台東縣加開假日接種場 共4500人次 19:032022/01/11 生活 吳鳳疫情升溫返家鄉夢碎 2年未見親妹曝土耳其現況 09:042022/01/11 娛樂 權證星光大道－帆宣 訂單看到2023 04:102022/01/11 證券．權證 美7天平均確診數破70萬 04:102022/01/11 全球財經 疫情升溫 台積電法說行情、大立光除息都失靈 台股殺逾百點 10:092022/01/11 財經 王品營收創新高卻不發年終 網翻出戴董霸氣1句承諾酸爆 10:232022/01/12 財經 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 1分鐘讀財經》台積電4~6奈米都被搶光 專家斷言2022強大結局 - 財經 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 台晶片一哥打爆美巨頭 下一波決戰武器曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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