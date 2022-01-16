日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速延燒，根據日媒自行統計，截至今天下午5時30分止，全境單日新增確診病例已連續3天逾2萬例；大阪府新增病例連2天創當地單日新高。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時30分止，日本全境單日新增確診病例已連續3天逾2萬例。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，大阪府今天新增3760例確診病例，連續2天創當地單日新高紀錄，至今累計病例數22萬2860例。

京都府今天新增847例確診病例，連續3天創當地單日新高紀錄，至今累計病例數4萬510例。

東京都今天新增4172例確診病例，連續3天單日新增逾4000例，疫情持續快速擴大。東京都今天重症患者數較15日增加1人，總數5人。

跟東京都同屬首都圈的千葉縣今天新增1207例確診病例，是2021年9月5日以來單日新增病例再逾千例，也較上週日大增955例，至今累計病例數10萬6278例。

兵庫縣今天新增1343例確診病例，連2天創單日新高紀錄，至今累計病例數8萬4856例。愛知縣今天新增1141例確診病例，連續4天單日新增逾千例，至今累計病例數11萬4544例。

廣島縣今天新增1280例確診病例，超過15日的1212例，連2天創單日確診新高，至今累計病例數3萬659例。

全日本至今累計病例最少的鳥取縣，今天以新增51例確診病例創當地單日新高紀錄，至今累計病例數1940例。

福岡縣今天新增1290例確診病例，超過2021年8月18日創下的1253例單日紀錄，再創當地歷史新高，至今累計病例數8萬195例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1226例確診病例，雖然較15日歷史新高的1829例減少603例，但仍屬高檔水準，至今累計病例數6萬7096例。

駐沖繩美軍基地相關人士今天新增269例確診病例，至今累計病例數7675例。