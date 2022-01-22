Omicron變異病毒入侵高雄，高市府19日、20日累計共宣布13人確診本土案例，但疫情並未獲得控制，高雄市長陳其邁21日再宣布新增14例本土確診個案，其中12例與高雄港相關，另外2例則分別為新住民及高雄科大男大生，目前高雄港共已篩檢2152人，目前高雄共有3條不明傳播鍊。

高市府衛生局說明，近日發現高雄港工作區有工作人員頻繁上下船、群聚用餐的情形，21日與高雄港有關的新增染疫人數為12人，其中包含交通船駕駛家人、工程行人員、機電維修員、裝卸貨運人員等，目前仍然持續擴大疫調篩檢當中。

除了高雄港區的不明傳播鏈外，另外新增2例感染源不明的個案，其中1案是一名42歲女新住民，她自述日常生活單純，1月14日出現相關症狀，22日因病到小港醫院就醫，PCR採檢陽性確診，CT值14.1，目前感染源仍然不明。

另一位確診個案則是由北部轉介通報的個案，她是一名20多歲的高雄科大男大生，於1月15日出現症狀，返回北部後，於22日採檢確診，CT值24.22，由於男大生自述日常生活活動相當侷限，目前高市府衛生局正進一步釐清感染源。