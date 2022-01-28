看來台中葳格太陽本季確實打高雄全家海神很有心得！太陽28日作客來到高雄巨蛋遭遇地主海神，靠著桑尼、何喬登兩名外援聯手，太陽最後以104比89輕取海神，除了拿下4連勝，也讓海神無奈中止5連勝，更是本季海神主場首場敗仗，本季海神兩敗都是太陽給的。

身為本季唯一擊敗過海神的球隊，太陽上半場就跟海神一路緊咬，更靠桑尼、何喬登半場聯手攻下27分，上半場打完，太陽取得49比42領先，海神後衛李漢昇次節替補上陣，這是他本季首次上場，卻很快吞下違反運動精神犯規退場。

太陽下半場一開始打出7比0，隨即擴大領先優勢到雙位數，甚至一度領先到26分，原因出在海神第3節外線當機，李漢昇還因假摔吞下第2次違反運動精神犯規，提前遭到驅逐出場，幸好海神稍微振作，前3節打完，把比數追成63比80。

來到末節，太陽一開始又是7比1小高潮，重新擴大領先到20分以上，海神接下來只能盡量依賴三分外線追分，可惜命中率依舊偏低，打到最後1分56秒，何喬登上籃取分，太陽104比81大幅領先，兩隊也都換下主力，讓比賽進入垃圾時間。