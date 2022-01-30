只能說太陽找來畢約伯，就跟撿到寶一樣！自從今年元旦太陽跟畢約伯簽下10天短約加盟以後，他趁著艾頓、麥基兩大中鋒受傷缺陣期間，竟然打出相當亮眼的數據與成績，更誇張的是，目前他本季幫太陽打了11場例行賽，太陽竟然全都贏球。

畢約伯上季跟黃蜂合約走完之後沒獲續約，本季一開始也乏人問津，直到受疫情與傷兵影響，太陽才在今年1月1日跟他簽下短約，隨後更在1月11日跟他簽約到本季結束，因為畢約伯意外跟太陽很合，表現更是彷彿脫胎換骨一樣神勇。

在畢約伯本季效力太陽的11場比賽中，他平均可拿11.2分、7.8籃板及1.2火鍋，投籃命中率更高達6成67，甚至在過去6場比賽當中，他場均14.8分、10.8籃板，命中率6成79，光看這種數據，實在很難想像為何他一度遭到各隊棄用。

關鍵出在太陽擁有明星後衛保羅坐鎮，畢約伯效力太陽期間大部分的得分，幾乎都來自保羅的妙傳助攻，讓他可以輕鬆在禁區拿到球上籃或拋投取分，更重要的是，太陽的隊型與攻守體系跟他很合，讓他終於可以真正找到在NBA的一席之地。