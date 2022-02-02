今天在NBA場上公鹿以112：98戰勝巫師，賞給對手一波6連敗，此戰王牌「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)砍下大三元，加上哈勒戴(Jrue Holiday)貢獻22分，合力解決巫師，而巫師得分最高的是庫茲馬(Kyle Kuzma)，他拿下25分。

Giannis didn’t score in the 1Q. He finished with:



33 PTS

15 REB

11 AST

2 BLK

14-21 FG



It’s his 29th career triple-double. The next Buck in franchise history has 8. pic.twitter.com/jH6dedlW16 — StatMuse (@statmuse) February 2, 2022

此戰阿提托康波砍下33分15籃板11助攻，並送出2記麻辣鍋，投籃命中率達66.7%，場上正負值達+14，哈勒戴拿下22分5籃板2助攻2抄截，投籃命中率56.3%，並貢獻4記三分彈，兩人在攻防都繳出絕佳身手，讓巫師難以抵擋。

在巫師這邊庫茲馬砍下25分11籃板2助攻1抄截3火鍋，投籃命中率47.4%，哈瑞爾(Montrezl Harrell)則拿下20分5籃板，投籃命中率6成，此外其他隊友表現都不太好，而主力得分手畢爾(Bradley Beal)則是因傷休戰，讓他們少掉一名得分箭頭。

雙方在第三節廝殺最為精采，庫茲馬一開始獨拿5分，加上丁維迪(Spencer Dinwiddie)、八村壘、哈瑞爾的進球，第三節打完將比分追到只有73：78差距，末節開始巫師仍舊保持侵略性，一舉將比數追平，但阿提托康波開始發飆，率公鹿此節打出34：25的高潮。