快艇今天前往華盛頓踢館，上下半場判若兩隊，上半場快艇諸將魂不守舍僅攻下36分，落後巫師多達30分，而且最多落後35分之多，然而下半場卻猶如戰神附體，光是第三節就砍進40分，比上半場得分還要多，但最神奇的還是肯納德，他在最後的7.1秒時間內投進兩顆不可思議的三分球，而且還包含一次四分打，最終率領快艇116比115逆斬巫師。

快艇在上半場幾乎是任人宰割，尤其是第二節不但門戶大開被攻下34分，自身更是百投不進僅得到13分，並且在第二節剩下1分20秒的時候31比66落後高達35分。

打完上半場就提前慶祝勝利到來的巫師，絕對沒有想到風雲變色來得這麼快，肯納德的兩顆三分球吹起了反攻號角，快艇單節攻下40分，將落後分數縮小至17分差距。決勝節肯納德與柯菲聯手逐步逼近，不過，巫師在最後25.2秒仍保有7分領先優勢，勝利天平依舊是頃向華盛頓這邊。

然而勝利女神卻不眷顧著主場球隊，肯納德兩罰中1，柯菲跳投得手，庫茲馬回擊，剩下11.2秒巫師領先6分。肯納德接管戰局，剩下9秒在溫斯洛的助攻下飆進32呎外特大號三分球，緊接著巫師忙中出錯，發球違例後給了快艇最後一擊機會，而神奇的時刻出現了，溫斯洛再度打球傳給肯納德，畢爾趨前試圖以犯規方式阻攔肯納德出手，但肯納德仍在第一時間將球投了出去，只見球在空中劃出一道美麗弧線破空入網，肯納德在剩下1.9秒罰進超前分，憑藉這次神奇四分打，快艇實現了最不可思議的逆轉秀。

替補上陣的肯納德，全場13投8中，包含三分球8投進5，決勝節單節14分，最後9秒三分球加上四分球進帳7分，25分、8籃板、6助攻，場上正負值+26，幾乎是以隻手之力挽救了水深火熱中的快艇。

巫師7人得分上雙，畢爾23分、9籃板、6助攻，終場前的1.9秒犯規讓巫師飲恨而歸，庫茲馬19分、12籃板。