【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會。（中時新聞網）

新冠肺炎疫情延燒，今日國內共新增27例本土、44例境外移入個案。本土疫情中，包括房仲案、高雄港、錢都等群聚都有新增確診個案。指揮官陳時中表示，高雄港群聚案目前新增的個案都是隔離中的個案，疫情看起來樂觀，但也不能太樂觀，相信再加把勁就能控制。

陳時中表示，今天的境外移入個案中，居家檢疫採檢共檢出30例，比落地採檢的14例高很多，主要是檢疫期滿還會再採，這兩天解隔離的人比較多。本土案例中，有9例居家隔離期間轉陽個案，希望新增的、不明的個案能減少，這是我們現在的期待。

今增的27例本土，高雄港新增4例、亞旭增2例、錢都增3例、農家樂增1例、礁溪長榮增4例、房仲增6；例、亞東醫院則增1例、華盛頓幼兒園增1例、案18555家人增2例、零星個案3例。

陳時中表示，高雄港群聚案增4人確診，全都是在原來匡列範圍內的，一採陰性，隔離期間轉陽性，目前相關的案例累計77例確診；亞東醫院原來有位病人和陪病家屬與護理人員有照顧關係在，還在懷疑院內有傳染鏈或家屬帶進來，還沒法釐清，另同病房相鄰病室的陪病家屬新增1人確診。

宜蘭礁溪長榮酒店至今累計13人確診，包含今日增加的4人都是在裡面染疫的。陳時中表示，案18703從高雄帶著一家人到宜蘭旅遊，1月16、17日待在飯店，因待在飯店，先有症狀，檢出陽性，一個小孩有症狀，2個無症狀，快篩陰性，隔日症狀持續，檢驗PCR都確診。針對此案，原本旅客的追溯是針對1月19日入住的人，我們現在往前挪至1月14日起入住者，都需要追蹤檢驗。另有1名案18713是在18703回到高雄後住在台南，在1月23日聚餐後檢出陽性。

陳時中表示，圓山飯店相關，案18375目前還不知道誰傳誰，這起群聚案從原本的6人增至12人，其中1人是房仲的蘆洲友人的朋友，不過友人已在隔離中。另友人有個模糊的足跡重疊，在麵館用餐，有關連的是案18590，為幼兒園輔導老師，該幼兒園有4兒童、1同事確診。

剛開始的西提餐廳與聯邦銀行群聚，陳時中表示，新增個案為案18747，是原來從幼兒園衍生的案18053傳給同學、家人裡面，是隔離期滿檢出，對社區影響較小。

另外，陳時中表示，針對幾個來源不清楚個案，18183要持續追蹤，因幾次採檢都是陰性，第四次採檢轉為陽性，為病毒量低的個案。另案18555因病就醫，來源查不到，不過媽媽和嫂嫂都染疫，案18677為工廠員工，源頭看不到，採檢654人都是陰性，100多人隔離。而案18687的Ct值40，還需複驗釐清；案18752為外籍人員，過去採檢陰性，現在Ct值高，準備二採釐清。最後案18757與案18758都住在八德，自行至社區採檢站採檢確診，疫調仍在進行中。

針對桃園龍潭退休男，陳時中表示，昨天他們說案18645是服務的工作人員，我們特別澄清。另該餐廳用餐的一位18759也確診。至於錢都、幼兒園案有3人確診，為18553延伸的18706，為保母小孩，而18756是一家人新增的女兒，18711是18613的子女，從台中訪問，返回後檢出陽性。

此外，陳時中表示，亞旭也新增2名員工確診，都在隔離期間檢出陽性。整體來看，當然還是維持2小傳播鏈，看起來有關連的都陸續有個案，礁溪個案還需要擴大追，1月14日起的人要採檢。至於高雄，疫情看起來樂觀，但也不能太樂觀，對社區的影響還需多觀察幾天，目前檢出的都是隔離中的，相信再加把勁就能控制。

截至目前國內累計18,634例確診，分別為3,561例境外移入，15,019例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例(案18314境外移入、案18425本土、案18438本土，再次採檢為陰性，共3案研判排除)，累計126例移除為空號。

2020年起累計851例死亡，其中838例本土，居住縣市為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外。