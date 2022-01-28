桃園市長鄭文燦28日主持疫情說明記者會，媒體提問桃園多條感染源不明？鄭文燦表示，社區群聚感染都希望找出傳播鏈輪廓，感染雖前不明，但感染後一定要找出來，不要形成黑數。

鄭文燦說，桃機衍生傳播鏈經過多次傳播，如八德加貝爾幼兒園、錢都群聚感染個案調查，2個有足跡交叉重疊，跟大湳買菜母女也是同個群聚感染事。他說明，重點是有群聚感染，希望傳播鏈輪廓找出來，不要形成黑數、下個傳播鏈。比如說桃機、錢都感染空白的部分，都盡力疫調。他強調，感染前不明，但感染後一定要找出來。

王文彥則說，1月3日開始，統計桃園有12條傳播鏈，最大一條就是遠雄自貿園區。他說明，1月3、4日比較大傳播鏈為手推車4人，但已經是1月9、10日，4個人傳給173人。接著聯邦銀行跟西堤餐廳，銀行177人、西堤129人，又有遠雄自貿園區118人，確定200多人中，目前我們知道最近發展的幼兒園19、錢都7人，農家樂7人，這3小群聚已經釐清。

王文彥說，應該是社區零星傳播，也慢慢有更零星的確診出現。如昨天有3移工確診還在釐清，目前又有3個，包含八德2個，還有1個今天才出來，一定會很嚴密調查，有時候調查結束就可以串連一起。王強調，允許少數社區感染，但不容許零星擴大，因此都採取高規格處理，比如今天八德公有市場，只有1例，但是一定要最大規模圍堵，不要再有大規模感染群聚。

鄭文燦又說明，桃機員工2萬多人，有8成住在桃園，而桃機並非封閉城堡，而是和桃園融合在一起，若入境旅客衍生出傳播鏈，就會進到社區。因此政府用居隔、落地採檢讓風險降低，不過Omircon傳播力強，經常突破入境管制，也就是為什麼航班落地採檢重要、防疫旅館重要。也因為傳播力強，必須在社區感染案件發生後，迅速築起防火牆，每個縣市也都會遇到這樣的挑戰。