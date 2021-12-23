抽菸對健康的危害甚鉅，許多人都知道但就是做不到。高雄醫學大學附設中和紀念醫院神經部腦中風中心前主任林瑞泰教授指出，抽菸者如果同時有三高，又有睡眠障礙一沒睡好就容易中風。高雄榮總神經內科主治醫師林清煌 表示，點一根菸就會少5至10分鐘壽命，以往，中風者每兩位就有一人是老菸槍。但，戒菸永遠不嫌晚，只要戒菸都可以逆轉對健康的危害。

●七大中風危險因子 高血壓、抽菸兩大戰犯

美國心臟協會（AHA）提出來的健康生活指引（Life’s Simple 7），直指高血脂、高血壓、高血糖、戒菸、運動、飲食、體重控制為常見的腦中風危險因子。林清煌醫師進一步指出，中風的首要戰犯是高血壓，第二戰犯是抽菸，抽菸已被證實明確增加中風機率，且菸癮越重機率越高，有抽菸者的中風機會是無抽菸者的三倍。每抽一根菸，就減少5至10分鐘壽命，從年輕抽菸到老，平均少十年壽命。

根據台灣腦中風學會登錄的資料顯示，中風患者中有抽菸者的比例為57.7%，即使是二手菸也會增加1/4的中風機率，男性又比女性高。

●抽菸致癌、危害全身健康 染疫、重症率也高兩倍

林清煌醫師提到，菸品中的尼古丁、焦油、燃燒後的一氧化碳，都會危害健康，尤其抽菸過程中會釋放出上千種化學物質，其中數百種對身體有害，90幾種會致癌。林瑞泰教授進一步說明，抽菸會導致肺癌、喉癌、頭頸癌、食道癌等；尼古丁會使血管收縮、硬化，使血液濃稠，其他物質會影響神經、代謝異常、支氣管發炎、身體發炎，身體長期缺氧狀態也會增加自由基，容易致癌。

值得注意的是，研究指出抽菸者比一般人感染新冠肺炎的機率高出兩倍，抽電子菸更高達五倍。林清煌醫師說，研究中推測是抽菸者體內的ACE2接受體較多（新冠病毒進入人體的通道），因此加深染疫機率，患重症機率也都是兩倍以上。

●小中風三次仍不戒菸 最後腎衰竭過世

有抽菸者，通常也容易有三高，林瑞泰醫師表示，可以藉由血壓、血脂、血糖的數值來評估自身狀況，因為菸品的危害基本上是全身性的，如果罹患高血壓又有菸癮，情緒差、睡不好的情況下，就很容易中風。他曾收治過50多歲的男子，已經小中風過三次仍不願意戒菸，全身血管都已受到影響，氣管也不好，最後因腎衰竭過世。林瑞泰醫師強調，「中風送醫的患者，第一道治療指引一定就是戒菸」。

●戒菸4年中風風險消失 5年降低罹癌機率

至於抽菸對健康的危害，林清煌醫師說，只要立即戒菸就可以逆轉。研究指出，戒菸1年後心臟病的機率明顯降低、2到4年中風再發風險會消除、5年罹癌機率降低，因為戒菸之後，身體每分每秒都在積極修復。

他常跟患者說，「抽菸者與戒菸者每年中風再發的機率差約10%，如果不戒菸，10年之內中風絕對會再找上你」。這不是要恐嚇患者，而是因為門診中實在看過太多心存僥倖的患者，最後卻遺憾收場，悔不當初。

●戒菸永遠不嫌晚 撥打免費專線

全球已有共識，吸菸對健康有害，林瑞泰醫師說，只要肯改變，隨時不嫌晚。不僅心臟科、神經內科、家醫科、新陳代謝科都可以開藥幫助戒菸，全台有四千多家的戒菸門診與藥局，也都能提供協助。不知該如何開始，也可以撥打免費戒菸專線0800-636363，想知道更多預防腦中風的知識也可以至腦中風學會官方網站，獲得相關資訊。