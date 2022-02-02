過年返鄉，必須舟車勞頓，長途開車最怕遇上疲勞駕駛，造成意外傷亡。台安醫院身心科醫師許正典表示，根據統計，疲勞駕駛只佔車禍意外事件類型的5％，但是因疲勞駕駛造成的傷亡和損失高達60%，而越是長期駕駛的人，越容易疲勞駕駛，像是2017年蝶戀花遊覽車翻覆事故，造成33人喪生，許正典強調，疲勞駕駛的比重不大，但傷亡非常大，因此不可輕忽。

Ｑ：疲勞駕駛的成因？

許正典表示，疲勞駕駛分為兩層次：

1.生理疲勞：身體無法承擔駕駛所需要的體力負荷，最常見的因素有睡眠不足、體力不足，或是因疾病、或服用藥物副作用產生的生理疲勞。

2.精神疲勞：許正典說明，其實生理反應和心理互為因果，有時體力不足，也會造成注意力不集中，或者和情緒有關。

比如說有些人開車脾氣、情緒不好，有憂鬱、焦慮等情緒狀態，體能會下降很多。或是長期開車的人，也會造成視力無法對焦，甚至判斷力受到影響，使執行力不足，引發精神疲勞。

Ｑ：如何預防疲勞駕駛？

1.生理（維持體能）：務必維持足夠的生理表現，睡眠充足、不要長期駕駛，避免體能衰退，否則開車效率、失誤率就會提升。

建議駕駛開車一段時間後，可稍微休息、放風，或是開窗讓空氣流動，因為體內帶氧量若不足，會造成大腦進行判斷、思考迴路時，甚至是駕駛時的生理反應會變差。

許正典也強調，有疾病的人，務必要先好好服藥，例如高血壓、血糖變化的患者等，但藥物不要吃過量，許多疲勞駕駛的人會吃或喝許多提神的飲料或藥物，萬一心悸，反而造成身體機能無法負荷。

(示意圖/Shutterstock)

2.精神（穩定情緒）：開車時要心無旁騖，不要太多干擾，保持放鬆情緒、心情穩定，透過聽音樂、或是副駕駛柔和輕快的談話，可以降低精神和情緒不好的狀態。

3.把開車當作認真執行的一項工作：許多民眾愛超車、隨意變換車道，其實當車速暴衝時，會激發體內正腎上腺素、可體松壓力賀爾蒙以及多巴胺，這些物質使得駕駛在高速行駛當中，保持不疲勞、維持專注力以及緊繃狀態。

而一旦車速降低或回歸平穩路面，激素瞬間下降，注意力就會受到大幅波動，執行力、反應力都跟著下降，萬一有車突然衝出，反應速率不及恐怕會釀成車禍，因此，開車並非飆速耍酷或趕時間的工具，而是一項認真嚴謹的工作，需要做足準備不能馬虎。

Ｑ：萬一發生疲勞駕駛，怎麼緩解？

許正典表示，「見好就收」當開車開到快昏睡的時候，請先將汽車開到路邊可以停車的地方稍微休息一下，通常疲勞駕駛有三大徵兆可供民眾自行判斷，

1.眼：眼神渙散、眼皮變重。

2.手：方向盤抓不穩，或不聽使喚。感覺和方向盤產生抗性。

3.踩剎車、踩油門時不順，或是頭正在「度咕」，代表身體平衡感已經不佳。

許正典再次強調，開車感到疲勞除了停靠路邊休息補眠、下車放風走走、補充水分之外，睡眠一定要夠，且不要長期駕駛，因為專注力絕對會受到影響。

根據過去經驗，清晨時分最容易發生疲勞駕駛。且每一次開車上路的路況、車況，和天氣狀況一樣變化多端，相當考驗駕駛臨場判斷能力。

鼓勵民眾年節返鄉時，要把自己準備好，以充分掌握任何情況，為自己的生命與他人的生命負責。