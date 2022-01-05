有些長輩膝蓋較早退化，導致他們走路無法走遠，造成生活上的困擾，因此平時就要開始保養，盡量少做會傷膝蓋的動作。三軍總醫院骨科醫師花世源近日在節目上，列出6個最傷膝蓋的動作，其中翹二郎腿、長時間盤腿都上榜。

三軍總醫院骨科醫師花世源在《健康2.0》節目表示，膝關節主要用來承受上半身及從腳底反應的重量，因此用力時與屈膝角度有關，假若身體處於站立，膝蓋只負擔一邊的體重，膝蓋越彎、速度越快，對地面衝擊越大，壓力就會越大，如果為平躺的狀況，膝蓋沒有用力，因此負重為零。

花世源醫師進一步指出，站或走路時，負重是體重的1到2倍；跑步、上下樓梯為4倍，負重最多的6個動作，分別是打球6倍；蹲跪、長時間盤腿、跪姿如廁、坐矮板凳及翹二郎腿皆為8倍。長時間傷害膝蓋，會導致關節的軟骨被破壞，而且底下骨質也會變形，若再加上肌肉發炎疼痛而不動，最終會出現肌肉萎縮，惡性循環導致硬體跟及軟體損壞。

花世源醫師提到，民眾若有膝關節炎問題，不要因此而拒絕活動，可以坐幾個動作減少膝蓋壓力，例如坐椅子時需有靠背，雙腳踏在凳子上墊高，能夠降低壓力，平時休息時雙腳可平放在與座椅等高的凳子上，並在雙腿下墊物品，使腿部呈現平放，讓膝蓋壓力趨近於零，也可以在大腿上放5公斤重的米，減緩後腿肌的僵直及攣縮痠痛。

民眾平時坐小板凳時，最好用物品墊高，讓腳呈現90度角，而且坐下時要先屈髖，再屈膝坐下，站起來也是如此，若非要坐板凳才能做家事，建議民眾坐下時，雙腿自然朝外打開，此坐姿能讓腰部感到舒服，而且也能減少關節壓力，千萬不要蹲膝而坐，非常傷關節。