將官晉任典禮今天舉行，總統蔡英文表示，更大的榮耀伴隨更高使命，晉任也代表肩上將扛起更大責任，盼大家與她一起努力，吸引、留住人才、提升整體戰力，讓世界看到台灣守護國家決心。

總統致詞內容為：

各位晉任的將軍，都是經過多年來的層層考驗，在崗位上有傑出貢獻，才能獲得晉任的肯定和榮耀。我要在這裡恭喜大家。

現場還有今年下半年晉任的將官。在6月的時候，因為疫情的影響，無法當面向各位致賀。因此，今天特別邀請大家和家人來到現場，一起參與這個光榮的時刻。

我也要代表國人，向在場所有的將官表達最深的感謝，感謝各位守護國家的付出和貢獻。大家辛苦了。

但是我也要提醒大家，更大的榮耀伴隨著更高的使命，今天的晉任，也代表大家的肩上，將要扛起更大的責任。

我說過，和平要靠堅實的國防，而堅實的國防，除了要有精良的武器裝備，更要仰賴每一位受過精實訓練的國軍官兵，才能夠發揮我們的戰力。

特別是隨著戰爭型態的改變，以及國防科技的進步，我們一定要留住人才，讓學有專精的弟兄姊妹，持續為守護國家打拚。同時，我們也要吸引更多熱血青年投入國軍的行列。這就是維持國軍戰力的重要關鍵。

為了這個目標，這些年來，我們做出了許多相應的努力，從營舍改建、個裝汰換，到建立長留久用的制度等等，就是要讓國軍官兵，感受到國家對軍人的重視，可以沒有後顧之憂地投入報國的行列。

在去年，我更提出「改善部隊管理制度」政策，希望強化軍中關懷機制，用更周全的制度，鞏固社會對軍隊的正面觀感，提升軍人的榮譽和士氣。

我們在現場的每一位將軍都擁有豐富歷練，也是部隊重要的領導，請各位和我一起努力，讓國軍吸引人才、留住人才，提升整體戰力，讓世界看見我們守護國家的決心。

最後，我除了要再次祝賀各位晉任的將軍，也要感謝各位的家人。大家的支持，都是中華民國國軍最強而有力的後盾。

包括國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長陳寶餘、國防大學校長張哲平、陸軍司令徐衍璞、海軍司令劉志斌、空軍司令熊厚基等亦出席是項活動。