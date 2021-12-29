搭乘飛機時若覺得口渴，可以向空服員選購飲料，看起來很平常的事情，但卻透露出個人資訊。美國一名空服員在抖音提到，從乘客選擇的飲料裡，他們能看出對方的一些基本資訊，更特別提醒，搭機時不要選擇咖啡或茶這2種飲品。

根據《太陽報》報導，一名空服員@katkamalani近日在抖音分享影片，指客人選購的飲料會透露出一些個人資訊，假若選擇喝健怡可樂（Diet Coke），通常是一名母親，可能正在前往迪士尼樂園的路上，或是一名癮君子，沒有健怡可樂就活不下去，因為不能直接喝酒，所以把可樂當酒喝。

有些人選擇喝黑咖啡，通常是年紀較大的乘客；如果點蘇打水，則是品味很好的人；點調酒『含羞草』（mimosa）的，大多是坐在頭等艙裡享受生活、用筆電工作的商務人士；選薑汁汽水的人則是擔心在飛行途中，會因頭暈而吐在身邊的其他乘客，喝薑汁汽水讓人感覺不那麼噁心。

另外，有些人會點番茄汁，此分為3種類型的人，一是只會在飛機上喝番茄汁，因為他們覺得在機上喝的味道最好；第二種是從沒喝過番茄汁的人，但認為在眾多飲料中，番茄汁對身體較好，因此選擇嘗試，多半在午餐時間點一杯；第三則是喜歡派對的人，點番茄汁意味他們準備享受接下來的美好時光。

@katkamalani最後補充，有些客人點健怡可樂喝，不一定是個性所致，也有可能是討厭幫忙服務的空服員，因為機艙壓力的關係，會導致可樂氣泡更多，因此需花更多時間倒出，會造成空服員的困擾，另外，在機上盡量少喝咖啡或茶類等熱飲，「因為熱水箱和咖啡機從來沒有人清洗，而且通常都放在廁所附近」，不過也有許多從事相關工作的人表示，並非所有飛機都如此。

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