許多餐廳行號、百貨美食區都有設置汽水機，供消費者取用飲料，不過日前就有一名網友透露，在餐廳打工時無意間發現汽水機藏有一神秘拉桿，沒想到一按竟流出「隱藏版飲料」，貼文曝光隨即掀起眾人熱議。

原PO日前在PTT「WomenTalk板」以「有人知道餐廳汽水機可以裝氣泡水嗎？」為題，PO文透露，一直以來都很喜歡喝氣泡水，原本以為汽水機不能單用氣泡水，沒想到後來在餐廳打工才發現，雪碧、七喜等透明汽水的按壓鈕旁邊，還有一個拉桿可以按，那就是氣泡水的出水口，讓她嗨喊「以後去餐廳氣泡水喝好喝滿！」

原PO發現汽水機藏有一神秘拉桿，按出竟是氣泡水，讓她十分驚喜。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「長知識了」、「原來還有這個功能」；不過也有知情網友指出，「之前在漢堡店打工也是按這邊，但氣泡水出來都有種味道」、「這個跟一般氣泡水口感不一樣」、「那個氣泡水的味道有些人不愛」。

另外，也有內行人表示，「之前在電影院打工才知道，但有些不一定是氣泡水，也有可能是水而已」、「那個只是水吧，不一定有氣泡」、「那個有時只是白開水」。