全球首富馬斯克（Elon Musk）隨手一則推文能撼動股市，但有時內容又滑稽地讓人摸不著頭緒，他是人還是神？美國歷史學者正探討馬斯克現象是怎麼塑造出來的。

馬斯克是電動車大廠特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）創辦人，今年50歲的他在社群媒體推特擁有超過6500萬追隨者，他的身價逼近2970億美元（約新台幣8兆元），前不久推文曹植的「七步詩」引發極大討論。

「馬斯克的生活聽來像是虛構人物、漫畫中的超級英雄，他提出移民火星計劃、研發製造可植入大腦的晶片，還有一位名為X的孩子」。哈佛大學歷史學者雷波爾（Jill Lepore）這樣形容馬斯克。

雷波爾說，「每一件事情都是X，聽起來很性感、很神秘……X是科幻小說最愛的字母」。

現年55歲的雷波爾身兼「紐約客週刊」（The New Yorker）作家，專攻歷史、法律、文學和政治等主題。她自稱不是研究偉人、名人和富人的傳記作者，也非馬斯克的粉絲，受英國廣播公司（BBC）之邀製作網路播客「夜間火箭」（The Evening Rocket），從史學者的觀點解析馬斯克如何成為現代文化與政治的廣義表徵。

「人們對馬斯克很著迷，愛或恨馬斯克的人都為他著迷」。雷波爾說，馬斯克太炫目以至於讓人忘記他也是凡人。

網路媒體Vox今天報導，雷波爾分析，特斯拉早期的公關策略不做廣告，靠著宣傳馬斯克的點子促銷電動車產品。

報導指出，馬斯克被包裝成「奇蹟男孩」，童年時已有改變世界的遠見，青少年時期又深受「銀河便車指南」（The Hitchhikers' Guide to the Galaxy）系列書影響，如同政治人物競選時會以成長小故事錦上添花。

雷波爾與馬斯克素昧平生。她觀察，馬斯克擁抱他的公共形象與戰場，當雜誌封面與媒體標題都是馬斯克挺拔的照片時，「他是新的鋼鐵人、真實世界的鋼鐵人…隻字片語在股市極具影響力」。

馬斯克的魅力之一還包括他經歷3次婚姻，育有7名子女。雷波爾說，「人們渴望追隨浪蕩不羈、有趣、有權勢的人」。

隨著馬斯克的名氣升高，人與神話之間界線模糊。雷波爾認為，這是馬斯克非凡的成就，以及他擅於創造自我神話的總和。

馬斯克的「自我神秘化」（self-mystification）看似每個點子都出自他大腦的原創。雷波爾解讀，征服太空和拯救人類的科幻小說百年前即有，馬斯克把這些變成真實生活的一部分，成為既迷人也危險、同時具啟發性的「馬斯克主義」（Muskism）。