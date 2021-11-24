萬里分館特別設置「Mr.Lee書香專區」。（新北市立圖書館提供）

位於北海岸的新北市立圖書館萬里分館，三年來每個月都會收到「神秘Mr.Lee」寄來的「新書包裹」，裡面都是最新出版的暢銷新書，為北海岸增添溫暖的書香氣息。11月25日是感恩節，為了感謝神祕贈書人帶來愛與知識的力量，萬里分館特別設置「Mr.Lee書香專區」，同時推出「送書也送愛」感恩活動，即日起至11月30日止，只要到萬里分館的Thankful Tree上寫下感恩小卡，便可以獲贈好書一本，希望讓更多人體會閱讀的美好。

萬里分館主任蕭千惠表示，從2018年9月開始，圖書館每個月都會收到來自「神秘Mr.Lee」寄的書香包裹，裡面都是圖書館未購置的暢銷新書，三年多來，一共收到51箱，有時候一個月還收到多次。由於北海岸地區沒有書店，在地居民無法像住在都會區的民眾可以到大型連鎖書店買書看書，所以「神秘Mr.Lee」寄來的新書總是相當搶手，只要書本一上架，立即就會被借走，也幾乎都是圖書館最受歡迎的熱門預約書。

蕭千惠主任說，「Mr.Lee」寄來的書都是經過特別挑選，圖書館沒有館藏的新書，所以只要一上架，便會立即吸引讀者注意。每次看到滿滿一箱的新書寄到，心中既開心，同時也充滿感謝，圖書館也會立刻將好書上架，和讀者分享「Mr.Lee」捎來的滿滿心意。

感恩節為了感謝「Mr.Lee」推廣偏鄉閱讀的用心，萬里分館特別將三年來「Mr.Lee」的愛心選書設置了書香專區，同時推出「送書也送愛」感恩活動，即日起至11月30日止，只要到萬里分館的感恩樹留下感恩與祝福，便可以獲贈好書一本，希望透過書香的傳遞，鼓勵大家多閱讀，感受「Mr.Lee」的書香心意。