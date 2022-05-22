古代封建社會，帝王為了擴張領土或是維護邊境和平，會派重兵出征打仗，而城牆更是保護城鎮的重要防線，尤其是防守方，會在城外設置護城河，甚至在城內建起二重或三重瓮城，加強防守，避免敵軍爬上城牆、攻破大門。不過外界不禁好奇，為何古城牆幾乎都是建成「鋸齒狀」？事實上，這樣的鋸齒設計，並非為了美觀，而是具有重要的戰略考量。

根據《騰訊網》報導，古代城牆主要由牆體、城樓、角樓、城門和甕城等構成，而城牆或城池旁突出的建築，上部稱為「敵台、墩台」，而下部則稱「馬面」，會隨城牆位置的不同，而設計出不同的馬面，由於它底下突出的牆體長如馬臉，因此得名，若從側面看城牆，則會發現整片城牆宛如呈現鋸齒狀，背後藏有3大用處。

首先是保護牆體，眾所皆知，早在春秋戰國時期就有投石機，這種大型的冷兵器可以輕易投擲巨石，城牆若是不夠堅固，很容易被轟倒。而牆體上修建馬面，可以增加牆體厚度，避免城牆被石頭砸出破洞。

其次是增加城牆面積，突出的馬面，相當於讓城牆又多了三個面，一旦敵軍蜂擁而上，可有效分散敵軍人數，成功拉長戰線。

最後則是便於火力交叉，這也是最重要的一點，因為古代兩軍作戰，不像電視劇一樣蜂擁而上，而是採用軍事上的「交叉火力」戰術。由於防守軍在城牆上難免有防守死角，因此多為左側兵朝右側射擊、右側兵朝左側射擊，馬面突出的牆體，可增加作戰時兩面視線，士兵作戰時不僅能直線射擊，還可方便顧及左右兩側，最大化的擊殺敵人。