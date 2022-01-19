張清照並親自「開筆」，寫下「虎」字，祝福民眾虎年，「福虎生風」。（張清照服務處提供）

張清照並親自「開筆」，寫下「虎」字，祝福民眾虎年，「福虎生風」。（張清照服務處提供）

張清照說，農曆過年家戶在門口貼春聯已是傳統習俗。（張清照服務處提供）

農曆新年將屆，家戶在門口貼春聯迎新春！台中市議會議長張清照今天邀請10位書法老師在服務處揮毫寫春聯贈送給鄉親；張清照並親自「開筆」，寫下「虎」字，祝福民眾虎年，「福虎生風」。張清照說，農曆過年家戶在門口貼春聯已是傳統習俗；相傳從五代10國時期就已開始發展至今上千年，早年用來避邪驅鬼，如今有招福吉祥之意。

張清照議長服務處今天一早就已大排長龍，人龍綿延到停車場；排到第一號的太太說：「今年第一次參加擔心沒排到，所以提早！」今年排隊隊伍中出現不少年輕人，他們有的是父母交待來排隊，也有表示自家也想貼春聯；排隊一小時的林先生說：「等待很值得，因為書法春聯比印刷的更持久！」

張清照議長身兼清水生活美學協會理事長，致力推展清水區的美學運動，協會經常舉辦藝文與民俗活動，還教導烹煮古早味菜餚，豐富地方文化。今年共邀請10位書法老師現場揮毫，包括李榮鈞、周慶芳、鍾機良、楊隆明等人，鄉親索取非常踴躍，讓老師們一幅接一幅書寫非常忙碌。

張清照服務處主任王炤銘強調，目前疫情升溫，活動遵循防疫措施，實聯制、進場消毒等，民眾也很配合。